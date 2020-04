iPhone si blocca: non aprire il messaggio con la bandiera italiana, è un virus (Di martedì 28 aprile 2020) Sono alcuni degli smartphone più popolari in tutto il mondo, ma se usi un iPhone, dovresti stare attento ai messaggi di testo che apri. Sta infatti circolando un nuovo messaggio di testo che, se aperto, bloccherà all’istante il tuo iPhone. Il messaggio include una serie di caratteri in lingua Sindhi, mentre alcune varianti includono anche un’emoji della bandiera italiana. Quando gli utenti aprono il messaggio, l’iPhone si blocca o si spegne. iPhone, occhio al messaggio in lingua Sindhi: blocca e spegne il tuo smartphone. La soluzione nell’ultimo aggiornamento Mentre l’origine del testo rimane poco chiara, 9to5Mac afferma che la fonte originale sembra essere stata un gruppo Telegram. “Ora sta diventando virale su Twitter e su altre piattaforme di social media, quindi vale la pena essere consapevoli. Può diffondersi teoricamente su ... Leggi su italiasera Come sbloccare l’iPhone anche con la mascherina

Molti utenti si sono ritrovati con l'iPhone in blocco dopo aver ricevuto un messaggio. Vediamo cosa succede e come rimediare a questo fastidioso bug ...

iPhone, un nuovo messaggio killer blocca gli smartphone

E’ sufficiente un messaggio per bloccare completamente il nostro iPhone. Una scoperta che negli ultimi giorni che si è velocemente diffusa sui principali social network, partendo da Reddit e raggiunge ...

