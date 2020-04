"Infiammazioni nei bambini, forse legate al coronavirus": la lettera dei pediatri italiani (Di martedì 28 aprile 2020) Nelle zone più colpite da Covid-19 crescono i casi di bambini affetti da sindromi infiammatorie. Il professore Angelo Ravalli, pediatra e segretario del gruppo di studio di Reumatologia della Società italiana di pediatria, ha scritto una lettera ai colleghi per informarli che “sta succedendo qualcosa di strano” e che il quadro clinico di alcuni pazienti non convince: il numero elevato di bambini (sotto i due anni) affetto dalla malattia di Kawasaki, secondo il medico, è preoccupante. “Al Gaslini di Genova ne ho avuti 5 in appena quattro settimane, prima al massimo ne registravo 9 all’anno. E considerate che questa non è una malattia banale”, ha spiegato. La malattia di Kawasaki era tra quelle citate nella lettera inviata ai pediatri inglesi sulle sindromi infiammatorie riscontrate nei bambini ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 28 aprile 2020) Nelle zone più colpite da Covid-19 crescono i casi diaffetti da sindromi infiammatorie. Il professore Angelo Ravalli, pediatra e segretario del gruppo di studio di Reumatologia della Società italiana dia, ha scritto unaai colleghi per informarli che “sta succedendo qualcosa di strano” e che il quadro clinico di alcuni pazienti non convince: il numero elevato di(sotto i due anni) affetto dalla malattia di Kawasaki, secondo il medico, è preoccupante. “Al Gaslini di Genova ne ho avuti 5 in appena quattro settimane, prima al massimo ne registravo 9 all’anno. E considerate che questa non è una malattia banale”, ha spiegato. La malattia di Kawasaki era tra quelle citate nellainviata aiinglesi sulle sindromi infiammatorie riscontrate nei...

