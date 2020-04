Infiammazioni che colpiscono i bambini, la lettera dei pediatri italiani: «Attenzione, malattie forse legate al Coronavirus» (Di martedì 28 aprile 2020) Coronavirus in Italia: ultime notizie in direttaÈ il 24 aprile quando il professore Angelo Ravelli, pediatra e segretario del gruppo di studio di Reumatologia della Società italiana di pediatria, scrive una lettera per avvertire i colleghi che sta succedendo qualcosa di strano, che il quadro clinico di alcuni pazienti non convince, con il Coronavirus in agguato, dietro l’angolo. Troppi dubbi. Il professore Ravelli è preoccupato dal numero elevato di bambini (sotto i 2 anni, il più piccolo ha 13 mesi) affetti dalla malattia di Kawasaki. «Al Gaslini di Genova ne ho avuti 5 in appena quattro settimane. Com’è possibile? Prima al massimo ne registravo 9 all’anno. E considerate che questa non è una malattia banale», spiega il professore. C’è poi la coincidenza che proprio la malattia di Kawasaki era tra ... Leggi su open.online Il dentifricio colora-placca che riduce le infiammazioni di tutto il corpo (Di martedì 28 aprile 2020) Coronavirus in Italia: ultime notizie in direttaÈ il 24 aprile quando il professore Angelo Ravelli, pediatra e segretario del gruppo di studio di Reumatologia della Società italiana dia, scrive unaper avvertire i colleghi che sta succedendo qualcosa di strano, che il quadro clinico di alcuni pazienti non convince, con il Coronavirus in agguato, dietro l’angolo. Troppi dubbi. Il professore Ravelli è preoccupato dal numero elevato di(sotto i 2 anni, il più piccolo ha 13 mesi) affetti dalla malattia di Kawasaki. «Al Gaslini di Genova ne ho avuti 5 in appena quattro settimane. Com’è possibile? Prima al massimo ne registravo 9 all’anno. E considerate che questa non è una malattia banale», spiega il professore. C’è poi la coincidenza che proprio la malattia di Kawasaki era tra ...

antoninorusso64 : RT @Open_gol: L'avvertimento inviato a 11 mila pediatri sulle infiammazioni riscontrate in quest'ultimo periodo sui bambini - Open_gol : L'avvertimento inviato a 11 mila pediatri sulle infiammazioni riscontrate in quest'ultimo periodo sui bambini - renataortolani : #COVID19 Mentre qui si discetta di congiunti in Inghilterra è scattato l’allarme per casi di infiammazioni nei b… - gyomax8 : @CesareSacchetti Trombosi dovute al #cornavirus. Ho letto attentamente le conseguenze che si potevano avere con que… - Antonel67036473 : RT @BooksVegBioEco: Questo libro è una svolta rivoluzionaria per tutti coloro che sono alla ricerca di un modo sano per dimagrire, domare l… -

Ultime Notizie dalla rete : Infiammazioni che Infiammazioni che colpiscono i bambini, la lettera dei pediatri italiani: «Attenzione, malattie forse legate al Coronavirus» Open Fontana sulla zona rossa a Bergamo «Era già tardi, più potere ai governatori»

«Io - ha continuato - s peravo che scendessero più rapidamente, però scendono. Credo veramente che siamo nella fase calante dell’infezione». Fontana si è detto convinto che «se si devono chiudere 10 ...

Il valore della vita, il peso delle parole

La pandemia che da Wuhan si è progressivamente diffusa in tutto il mondo, lasciando dietro di sé più morti di una guerra o di un terremoto, ci ha fatto riscoprire in queste settimane alcuni valori fon ...

«Io - ha continuato - s peravo che scendessero più rapidamente, però scendono. Credo veramente che siamo nella fase calante dell’infezione». Fontana si è detto convinto che «se si devono chiudere 10 ...La pandemia che da Wuhan si è progressivamente diffusa in tutto il mondo, lasciando dietro di sé più morti di una guerra o di un terremoto, ci ha fatto riscoprire in queste settimane alcuni valori fon ...