"In sogno, mio marito ha detto: 'Torna indietro'": lui muore di Covid, lei si salva e riabbraccia la figlia (Di martedì 28 aprile 2020) “Antonio in sogno mi ha detto: Torna indietro”: il marito muore di coronavirus, lei guarisce, esce dalla rianimazione e riabbraccia la figlia. È questa la storia di una famiglia di Arre, comune del padovano di circa 2mila anime: a riportarla è Il Mattino di Padova.Il marito della signora di Rita Manfrin, 59 anni, è morto lo scorso 25 marzo mentre lei veniva ricoverata in gravi condizioni. Ora la donna racconta: “Mentre ero in coma ho sognato mio marito Antonio che mi donava gli organi. Poi ho visto una luce e sentito una voce maschile che mi diceva: ‘Fermati e fai tre passi indietro’. Non era la mia ora”.Dimessa dopo aver battuto il Covid-19, la signora Manfrin ha potuto riabbracciare la figlia Marika, 26 anni. Una storia che arriva dalla provincia di Padova dove, stando ai dati del 27 aprile, si sono registrati 1.305 casi di ... Leggi su huffingtonpost Lazio - Cataldi : «Il mio sogno? Ha un nome impronunciabile…»

L’altro giorno. Un titolo, dice: “Palazzo Chigi chiarisce: ‘Chi abita al mare o vicino a un lago può anche fare un bagno’”. Mi alzo tardi, intontito, per un momento sto ancora in un giorno ordinario, ...

