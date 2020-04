RegLiguria : POSIZIONATA ANCHE LA PENULTIMA CAMPATA, ORA RESTA SOLO UN ULTIMO IMPALCATO Nella notte è stato issato anche il pen… - StraNotizie : In quota anche l’ultima campata il ponte-nave va - jobbe50 : RT @pieroomega: Mi permetto di contraddire Renzo Piano: 'in una #Italia che ha convissuto x decenni con TANGENTI, RICATTI, COLLUSIONE, CORR… - luisa_chiari : RT @pieroomega: Mi permetto di contraddire Renzo Piano: 'in una #Italia che ha convissuto x decenni con TANGENTI, RICATTI, COLLUSIONE, CORR… - Stefano47510568 : RT @LaNotiziaTweet: Il #Ponte torna a unire #Genova. In quota anche l'ultima campata. Piano: 'Non è un miracolo. Ha prevalso la buona gesti… -

quota anche Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : quota anche