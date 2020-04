In Germania risale l'indice di contagio dopo l'allentamento delle misure anti Covid-19 (Di martedì 28 aprile 2020) risale l’indice di contagio in Germania, dove sono appena entrate in vigore le misure di allentamento delle misure anti Covid-19. Stando ai dati divulgati dal Robert Koch Institut, l’indice è risalito a 1, il che significa che ogni persona contagiata è in grado di infettarne un’altra. A metà aprile l’indice era sceso allo 0,7: da allora è risalito progressivamente. In tutto sono 156.337 casi dall’inizio dell’emergenza e 5.913 i decessi. Rispetto ai dati di ieri vengono segnalati 1.144 nuovi contagi. Il governo federale di Berlino e le regioni - che hanno concordato l’allentamento delle restrizioni già attuato - hanno in programma per giovedì nuove consultazioni destinate a preparare la strada a possibili ulteriori revoche delle norme di confinamento.Leggi anche... Covid ... Leggi su huffingtonpost Germania - otto giorni dopo le riaperture il tasso di contagio risale a 1

