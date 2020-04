In Campania vietato fare jogging: “Consentite solo le passeggiate” (Di martedì 28 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoL’Unità di Crisi trasmette in allegato il chiarimento n.21 all’Ordinanza n.39 del 25 aprile 2020 (Attività motoria), nel quale si precisa ulteriormente quanto espresso nella stessa ordinanza: si può passeggiare, ma è vietato fare jogging. In particolare: “…non è permesso svolgere attività di corsa, footing o jogging, in quanto le dette attività sono incompatibili con l’uso della mascherina perché pericolose ove svolte con copertura di naso e bocca e tenuto conto che chi esercita tali attività emette microgoccioline di saliva (droplet) potenziali fonti di contagio. L’attività motoria permessa (sostanzialmente passeggiate) deve essere svolta in prossimità della propria abitazione, con divieto ... Leggi su anteprima24 Comdata - vietato estendere Cig al periodo di malattia : accolta istanza della Cgil Campania

