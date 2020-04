In Brasile il presidente Bolsonaro rischia l’impeachment (Di martedì 28 aprile 2020) (foto: Andressa Anholete/Getty Images)L’elezione di Jair Bolsonaro a presidente del Brasile nel 2018 aveva rappresentato un punto di rottura importante nel paese: dopo 13 anni di governi di sinistra, per la prima volta veniva scelto un candidato di destra. A distanza di poco più di due anni, il trionfo elettorale di Bolsonaro sembra in procinto di inabissarsi nelle sabbie mobili del coronavirus a causa di una serie di decisioni sbagliate che, da un lato, ne stanno erodendo il consenso elettorale e, dall’altro, lo stanno isolando istituzionalmente. La scelta di continuare a minimizzare la pericolosità di Covid-19, in aperta contraddizione della Corte suprema di Brasilia, del parlamento, dei governatori locali e anche dei suoi stessi ministri (come quello della Sanità, costretto a dimettersi perché sostenitore di misure di contenimento ... Leggi su wired Brasile - ok a inchiesta su Presidente Bolsonaro

Il ministro della Salute del Brasile - Luiz Mandetta - è stato rimosso dal suo incarico per divergenze con il presidente Bolsonaro sulla gestione del coronavirus

