In Animal Crossing: New Horizons la vostra isola è piena di erbacce? Arriva il servizio 'WeedCo' (Di martedì 28 aprile 2020) Avete passato troppo tempo su Animal Crossing: New Horizons a decorare gli interni della vostra casa senza badare alle erbacce presenti lungo tutto l'isola? Per fortuna c'è una soluzione a questo problema, poiché ora è possibile assumere qualcuno per eliminare le erbacce infestanti dal vostro giardino.Qualche giorno fa, l'utente e giocatore "tybat11" ha pubblicato diverse pubblicità per i suoi servizi su Reddit, offrendo di eliminare l'erba dalle isole per una piccola mancia. "Diserbatore professionale a noleggio. Esperienza nel diserbare anche le città più invase", ha scritto tybat11 . "Se avete una città piena di erbe infestanti e avete bisogno di fare un po' di pulizia, io sono il vostro uomo".Sembra che il servizio sia così popolare tanto da essere diventato persino una società chiamata WeedCo, che attualmente sta ... Leggi su eurogamer Animal Crossing New Horizons : dopo un mese il gioco continua ad essere colpito dal review bombing

Animal Crossing New Horizons - meno soldi facili per i giocatori : modificato lo spawn di alcuni insetti con la patch 1.2

Animal Crossing New Horizons : L’ultimo aggiornamento apporta modifiche importanti al farming delle stelline (Di martedì 28 aprile 2020) Avete passato troppo tempo su: Newa decorare gli interni dellacasa senza badare allepresenti lungo tutto l'? Per fortuna c'; una soluzione a questo problema, poiché ora; possibile assumere qualcuno per eliminare leinfestanti dal vostro giardino.Qualche giorno fa, l'utente e giocatore "tybat11" ha pubblicato diverse pubblicità per i suoi servizi su Reddit, offrendo di eliminare l'erba dalle isole per una piccola mancia. "Diserbatore professionale a noleggio. Esperienza nel diserbare anche le città più invase", ha scritto tybat11 . "Se avete una cittàdi erbe infestanti e avete bisogno di fare un po' di pulizia, io sono il vostro uomo".Sembra che il servizio sia così popolare tanto da essere diventato persino una società chiamata WeedCo, che attualmente sta ...

sole24ore : Videogiochi, perché la banca di Animal Crossing ha tagliato i tassi di interesse? - martajwh : mariposa marina de to la vida del animal crossing - aclife : #Raimondo è l'abitante più desiderato di #AnimalCrossing: #NewHorizons e lo dimostra anche il mercato (nero) creato… - taehyungllover : le cose che delia desidera di più sono jungkook poi animal crossing e FORSE poi ci sono io ... che vita - Peter_0T : Incazzato perché: 1) Non riesco ad andare avanti su Animal Crossing. Non posso addobbare l'isola come vorrei perch… -