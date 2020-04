Imprese | Saipem e Fondazione LHS celebrano Giornata Mondiale salute e sicurezza sul lavoro

(Di martedì 28 aprile 2020) (Teleborsa) –e la suaLHS (Leadership in Health & Safety), in occasione della odiernaper lae lasul, manderà in onda in diretta streaming l’ultima puntata di FARE BENE – Safety Streaming di Idee e Storie per Pensare e Fare. La trasmissione andrà in live streaming dalle ore 16:00 alle ore 21:00 sui canali social diLHS (Pagina FB di Italia Lovese Canale Youtube diLHS). FARE BENE – Safety Streaming di Idee e Storie per Pensare e Fare è un programma, ideato e prodotto daLHS e condotto Davide Scotti, segretario generale dellastessa. Lo scopo è diffondere idee, storie, riflessioni e dare strumenti orientati a realizzare la missione fondamentale diLHS: accrescere nella società e nel mondo del...

ItalyinALB : “Anche in questa fase di emergenza il Sistema ???? è al fianco di cittadini e imprese ????. Oggi ho voluto testimoniar… -

Ultime Notizie dalla rete : Imprese Saipem

Il Messaggero

(Teleborsa) - Saipem e la sua Fondazione LHS (Leadership in Health & Safety), in occasione della odierna Giornata Mondiale per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro, manderà in onda in diretta streaming ...Milano, 28 apr 09:18 - (Agenzia Nova) - Saipem e la sua Fondazione Lhs (Leadership in Health & Safety), in occasione della odierna Giornata mondiale per la salute e la sicurezza sul lavoro, manderà in ...