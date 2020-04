Impegno e soldi per la cultura: cose urgenti da fare senza fretta (Di martedì 28 aprile 2020) La conferenza-stampa tenuta la sera di domenica 26 aprile dal presidente del Consiglio dei ministri ha suscitato in molti scoramento, delusione e frustrazione. I social media sono uno “sfogatoio” in cui ognuno riversa perlopiù le proprie rabbie e lamentele; altri esprimono opinioni, più o meno sensate. Non mi interessa aggiungermi alla schiera dei primi, né propalare pareri personali non richiesti legati alla mia specifica situazione individuale, e nemmeno, strettamente, al mio ruolo istituzionale di direttore della Fondazione Ragghianti di Lucca. Sono dell’idea che le considerazioni particolaristiche, che riguardano il singolo caso, o una piccola categoria, in un momento come questo siano poco utili. *** Ciò che stiamo vivendo non è, come certi affermano con insopportabile retorica, un’occasione per diventare migliori e ... Leggi su iltirreno.gelocal (Di martedì 28 aprile 2020) La conferenza-stampa tenuta la sera di domenica 26 aprile dal presidente del Consiglio dei ministri ha suscitato in molti scoramento, delusione e frustrazione. I social media sono uno “sfogatoio” in cui ognuno riversa perlopiù le proprie rabbie e lamentele; altri esprimono opinioni, più o meno sensate. Non mi interessa aggiungermi alla schiera dei primi, né propalare pareri personali non richiesti legati alla mia specifica situazione individuale, e nemmeno, strettamente, al mio ruolo istituzionale di direttore della Fondazione Ragghianti di Lucca. Sono dell’idea che le considerazioni particolaristiche, che riguardano il singolo caso, o una piccola categoria, in un momento come questo siano poco utili. *** Ciò che stiamo vivendo non è, come certi affermano con insopportabile retorica, un’occasione per diventare migliori e ...

meowmeowmin : @gcfko_o Immagino, io i miei non li vedo quasi mai, stanno tutto il giorno in farmacia e sono piuttosto distrutti.… - 1237171aa : RT @Massimi47715989: @sabrimaggioni @corra_franco Caro patuelli Stasera hai fatto una mega figura di merda ti sei preso l'impegno che darai… - comfortaeble : sono mesi che abbiamo la certezza che questo tour sarebbe stato spostato e riorganizzato eppure che tristezza saper… - mia161876249 : Tutto questo grazie all'impegno del Ministro Toninelli che si è battuto per avere i soldi da poter utilizzare per p… - AriAngioloni : Sapevo che il tour e le vendite non ci sarebbero stati. È da più di un mese che me ne sono fatta una ragione. Ma ve… -

Ultime Notizie dalla rete : Impegno soldi Coronavirus, Manageritalia: 'Maggior impegno è stato parlare con dipendenti e rassicurarli' Adnkronos Servono soldi veri (non debiti)

Una parola magica, «liquidità», è stata molto usata in questi giorni. La liquidità da garantire alle imprese per non chiudere, per pensare di poter tornare, se non alla normale a una decente attività.

Borgomeo: "Terzo settore decisivo per Fase 2"

"Se c’è qualcuno che pensa che si può fare ripresa economica e occupazionale con un deficit di dimensione comunitaria e di capitale sociale, sbaglia tutto. Se dopo avremo un deserto di organizzazioni ...

Una parola magica, «liquidità», è stata molto usata in questi giorni. La liquidità da garantire alle imprese per non chiudere, per pensare di poter tornare, se non alla normale a una decente attività."Se c’è qualcuno che pensa che si può fare ripresa economica e occupazionale con un deficit di dimensione comunitaria e di capitale sociale, sbaglia tutto. Se dopo avremo un deserto di organizzazioni ...