Ilary Blasi compie 39 anni, gli auguri speciali di Totti: “Amore mio…” (Di martedì 28 aprile 2020) Oggi è il compleanno di Ilary Blasi. Francesco Totti ha deciso di farle gli auguri in una maniera del tutto speciale. Getty ImagesOggi è il compleanno di Ilary Blasi. La conduttrice e showgirl compie 39 anni. Sarà questo un compleanno atipico, trascorso tra le mura domestiche per via delle misure restrittive che almeno fino al 4 maggio saranno ancora vigenti. A rendere la giornata ancora più speciale per la bellissima conduttrice ci pensa il marito Francesco Totti. L’ex capitano della Roma ha voluto omaggiare la sua compagna di una vita con un post su Instagram: “auguri amore mio… Buon compleanno”, ha scritto. Ultimamente il giallorosso è sempre più attivo e utilizza i social network con grande frequenza. Su Instagram dove partecipa ad alcune dirette con altri ex calciatori o su Tik Tok dove si diverte ... Leggi su chenews Ilary Blasi compie 39 anni | Totti la spiazza nel giorno del compleanno

