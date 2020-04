Il vescovo di Livorno: "Conte ha preso in giro la Chiesa" (Di martedì 28 aprile 2020) Il vescovo di Livorno, monsignor Simone Giusti, attacca il capo del Governo: "Ha preso in giro la Chiesa e adesso se ne deve assumere la responsabilità" Orlando Sacchelli  Coronavirus focus Url redirect: https://larno.ilgiornale.it/2020/04/28/il-vescovo-di-Livorno-Conte-ha-preso-in-giro-la-Chiesa/Il vescovo attacca Conte:'preso in giro la ChiesaOra funerali di domenica' Luoghi: Livorno Leggi su ilgiornale (Di martedì 28 aprile 2020) Ildi, monsignor Simone Giusti, attacca il capo del Governo: "Hainlae adesso se ne deve assumere la responsabilità" Orlando Sacchelli  Coronavirus focus Url redirect: https://larno.ilgiornale.it/2020/04/28/il--di--ha--in--la-/Ilattacca:'inlaOra funerali di domenica' Luoghi:

fseviareggio : RT @iltirreno: Fase 2, la Conferenza episcopale spara a zero: qui si mette in gioco la libertà religiosa. Il vescovo di #Livorno: paradossa… - iltirreno : Fase 2, la Conferenza episcopale spara a zero: qui si mette in gioco la libertà religiosa. Il vescovo di #Livorno:… -

Ultime Notizie dalla rete : vescovo Livorno Fase due, il vescovo sul no alla Messa: "Siamo al teatro dell'assurdo" IL TELEGRAFO Livorno Il vescovo: decreto assurdo, vogliamo celebrare le messe

La Conferenza episcopale spara a zero: qui si mette in gioco la libertà religiosa Giusti: paradossale l’ok al rito solo se funebre ma non dentro le nostre grandi chiese La Chiesa l’ha presa proprio m ...

Fase due, il vescovo sul no alla Messa: "Siamo al teatro dell'assurdo"

Il "no" alla Messa nei giorni festivi o prefestivi nella fase due scatena le polemiche. I vescovi toscani non ci stanno e chiedono spiegazioni al Governo sul perché siano state ammesse le funzioni fun ...

La Conferenza episcopale spara a zero: qui si mette in gioco la libertà religiosa Giusti: paradossale l’ok al rito solo se funebre ma non dentro le nostre grandi chiese La Chiesa l’ha presa proprio m ...Il "no" alla Messa nei giorni festivi o prefestivi nella fase due scatena le polemiche. I vescovi toscani non ci stanno e chiedono spiegazioni al Governo sul perché siano state ammesse le funzioni fun ...