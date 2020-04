Il varo del ponte Morandi: «Dalla Lanterna nuova luce sull’Italia» (Di martedì 28 aprile 2020) Anche l’ultima trave d’acciaio è al suo posto. A 40 metri di quota completa i 1067 metri dell’impalcato del nuovo ponte che torna a unire Genova sostituendo il viadotto Morandi, crollato il 14 agosto del 2018 provocando la morte di 43 persone. «Questa è una giornata speciale e simbolica per l’Italia» ha detto il premier Conte a Genova per il varo. https://twitter.com/GiovanniToti/status/1254889494530199552 Leggi su vanityfair Terminato il varo del nuovo ponte di Genova. Conte : “Genova ci insegna a ripartire insieme”

Opel - ecco il nuovo Vivaro-e : è il primo veicolo commerciale full electric del brand

Nuovo ponte di Genova - il varo. Conte : «Da qui un modello per l’Italia che si rialza» (Di martedì 28 aprile 2020) Anche l’ultima trave d’acciaio è al suo posto. A 40 metri di quota completa i 1067 metri dell’impalcato del nuovo ponte che torna a unire Genova sostituendo il viadotto Morandi, crollato il 14 agosto del 2018 provocando la morte di 43 persone. «Questa è una giornata speciale e simbolica per l’Italia» ha detto il premier Conte a Genova per il varo. https://twitter.com/GiovanniToti/status/1254889494530199552

carlosibilia : A 620 giorni dal crollo, oggi il varo dell' ultima campata del nuovo viadotto di Genova, simbolo di un' Italia che… - fanpage : Finita la costruzione del ponte crollato il 14 agosto del 2018. Issata la bandiera di San Giorgio, simbolo di Genova - SkyTG24 : Dopo il varo della 19esima campata d’acciaio del nuovo #pontedigenova, le sirene delle navi hanno risuonato nel por… - FvgDaniele : RT @CesareSacchetti: Questo è l'assembramento di oggi a Genova dove Conte è andato per il varo del ponte. In chiesa non si può andare. Al p… - iezed : RT @CesareSacchetti: Questo è l'assembramento di oggi a Genova dove Conte è andato per il varo del ponte. In chiesa non si può andare. Al p… -