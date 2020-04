Il Trovatore di Verdi su Rai5

(Di martedì 28 aprile 2020) Suviene proposto il capolavoro di Giuseppe“Il” nell’edizione andata in scena il 18 febbraio 2014 al Teatro alla Scala di Milano. L’opera, dramma in quatto atti su libretto di Salvatore Cammarano, va in onda martedì 28 aprile 2020 alle ore 10.00. Si tratta di una produzione della Scala firmata dal regista …

Su Rai5 viene proposto il capolavoro di Giuseppe Verdi “Il Trovatore” nell’edizione andata in scena il 18 febbraio 2014 al Teatro alla Scala di Milano. L’opera, dramma in quatto atti su libretto di Sa ...A causa dell’emergenza sanitaria tutti i teatri d’Italia sono chiusi, ma per gli amanti degli spettacoli la Rai porta il teatro sul piccolo schermo, con un totale di 30 spettacoli disponibili sia in c ...