Il tricolore illumina il ponte Morandi a Genova | lavori in dirittura d' arrivo

(Di martedì 28 aprile 2020) Le diciotto pile del nuovopersono statete con ilalla vigilia della posa in opera dell'ultima parte di impalcato prevista per domattina alla presenza del presidente del...

Le diciotto pile del nuovo ponte per Genova sono state illuminate con il tricolore alla vigilia della posa in opera dell'ultima parte di impalcato prevista per domattina alla presenza del presidente d ...