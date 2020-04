Il settore del wedding in Campania lancia l’Sos: Situazione tragica, migliaia senza lavoro. Servono aiuti (Di martedì 28 aprile 2020) Si annuncia un 2020 drammatico per il settore wedding che, secondo impresari, fotografi, musicisti e ristoratori, “è un malato di covid-19 che nessuno ha pensato di curare”. A Napoli, ma non solo, il settore raggiunge il clou proprio tra maggio e giugno, non solo con i matrimoni ma anche con comunioni e cresime che, all’ombra del Vesuvio, assumono tutti i connotati dell’evento nuziale. Con la pandemia, il settore, che in Campania dà lavoro a migliaia di famiglie, è praticamente al collasso: soldi investiti “a vuoto” e capitali fermi, come le attrezzature usate per rendere indimenticabile le nozze di una coppia. Le disdette fioccano, e le ripercussioni nel settore si avvertiranno anche negli anni a venire. “Non sappiamo nulla di preciso – dichiara Michele Belvedere, noto fotografo – sono sospese cerimonie ed ... Leggi su ildenaro Il Distretto Turistico Sicilia Occidentale si schiera accanto agli operatori del settore

