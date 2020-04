Il post di lutto di Fiamma Tricolore per l’anniversario della morte di Mussolini (Di martedì 28 aprile 2020) Una rosa nera e due date. Quella del 28 aprile 1945 e quella del 28 aprile 2020. In mezzo, 75 anni e un cambiamento epocale nella storia della politica e delle istituzioni italiane. La pagina Facebook di Movimento Sociale Fiamma Tricolore ha voluto omaggiare in questo modo il 75° anniversario della morte di Benito Mussolini. Il riferimento è abbastanza chiaro, così come il tono luttuoso del messaggio, anche se l’immagine non è accompagnta da nessun tipo di parole. LEGGI ANCHE > Tutti in piedi in aula per il 25 aprile, tranne Lega e Fratelli d’Italia post lutto Mussolini, la scelta social di Fiamma Tricolore Pertanto, nella giornata di oggi, una organizzazione politica ha deciso di omaggiare il ricordo di Benito Mussolini e della sua uccisione per opera dei partigiani: «II MSFT – si legge nella descrizione della pagina Facebook ... Leggi su giornalettismo Roberto Parli - lutto papà. Post fiume : “Dicevi sempre così a Adriana Volpe”

NBA, Sebastian Telfair vive un grande lutto

Lutto per l’ex guardia NBA Sebastian Telfair. Secondo il New York Post, il Covid-19 si sarebbe portato via sia la madre che il fratello del giocatore formatosi all’Ambraham Lincoln High School. La mad ...

