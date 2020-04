Il pm antimafia Tartaglia vicecapo Dap. Palma: «Il carcere non è solo 41 bis» (Di martedì 28 aprile 2020) La recente polemica sulle scarcerazioni anticipate di alcuni boss mafiosi, ultra-settantenni e troppo a rischio in caso di contagio da Covid-19, che ha investito il Dipartimento di amministrazione penitenziaria facendo traballare la poltrona più alta, deve aver convinto proprio il numero uno, Francesco Basentini, ad ingoiare il rospo. Da ieri, infatti, per decisione del ministro di Giustizia Alfonso Bonafede, alla guida del Dap il capo non sarà più solo ma sarà affiancato dal pm antimafia Roberto Tartaglia, napoletano di 38 … Continua L'articolo Il pm antimafia Tartaglia vicecapo Dap. Palma: «Il carcere non è solo 41 bis» proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto Giustizia - Bonafede sceglie l’ex pm antimafia Tartaglia per la vice direzione delle carceri (Di martedì 28 aprile 2020) La recente polemica sulle scarcerazioni anticipate di alcuni boss mafiosi, ultra-settantenni e troppo a rischio in caso di contagio da Covid-19, che ha investito il Dipartimento di amministrazione penitenziaria facendo traballare la poltrona più alta, deve aver convinto proprio il numero uno, Francesco Basentini, ad ingoiare il rospo. Da ieri, infatti, per decisione del ministro di Giustizia Alfonso Bonafede, alla guida del Dap il capo non sarà piùma sarà affiancato dal pmRoberto, napoletano di 38 … Continua L'articolo Il pmDap.: «Ilnon è41 bis» proviene da il manifesto.

