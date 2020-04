Il piano per evitare che il sistema sanitario lombardo faccia di nuovo flop (Di martedì 28 aprile 2020) «La Fase 2 deve coinvolgere anche la riorganizzazione del sistema sanitario nazionale». A dirlo è una buona parte della comunità medica italiana che, in diverse forme, si è unita per sollevare il tema della convivenza con il virus. Seguendo le previsioni di molti virologi si teme un eventuale ritorno del contagio verso l’autunno, e di conseguenza un ulteriore stress per le strutture ospedaliere. «Non dobbiamo commettere gli errori precedenti. Dobbiamo ripensare al modello nel suo complesso, partendo da quel “paracadute” di salvataggio che doveva essere il presidio territoriale, ma che in realtà non ha funzionato. Questa è una delle ragioni per cui il bilancio del contagio è così pesante», spiega Giuseppe Imbalzano, ex direttore sanitario di Asl lombarde per 17 anni. La ricostruzione non ... Leggi su linkiesta Sardegna - il piano di Solinas per l’estate : scali chiusi fino a giugno poi un “passaporto sanitario” per andare in vacanza sull’isola

Fase 2, il sindaco Sala: "In metro a Milano il 25% dei passeggeri di prima nell'ora di punta" In un video rivolto ai cittadini il primo cittadino ha parlato della Fase 2 e di come si sta preparando Mi ...

Genova. «La Protezione civile regionale continuerà a seguire gli sbarchi protetti per accompagnare le operazioni, che stanno procedendo senza problemi, secondo il cronoprogramma stabilito e le ...

