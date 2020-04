“Il Pentagono ha reso disponibili dei video riguardanti Ufo”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 28 aprile 2020) IlhadeiUfo ripresi da ufficiali della Marina. La notizia la riportano tutti i media statunitensi: stando alla Cnn, i filmati rilasciati sono tre. Gli oggetti volanti si muovono molto velocemente: “Appena mi avvicino l’oggetto si muove rapidamente verso sud e sparisce in meno di due secondi”, dice il pilota della Marina David Fravor. Si tratta digirati anni fa ma solo ora ilha autorizzato la diffusione: “Dopo un’attenta revisione, il dipartimento ha stabilito che il rilascio autorizzato di questinon classificati non rivela alcuna capacità o sistema sensibile – ha detto la portavoce Susan L. Gough – e non ostacola le successive indagini sulle incursioni dello spazio aereo militare da parte di fenomeni aerei non identificati”. La Gough ha anche aggiunto che ...