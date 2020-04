Il Paradiso delle Signore chiude con ascolti tv record in attesa del nuovo set, oggi le repliche della quarta stagione (Di martedì 28 aprile 2020) Il Paradiso delle Signore batte tutti nel pomeriggio, ascolti record per l'ultima puntata, quando ricominceranno le riprese? Il Paradiso delle Signore ha chiuso anticipatamente ieri pomeri. L’ultima puntata, registrata prima dello stop, ha raggiunto il 16,7% con oltre 2 milioni e mezzo di telespettatori. La soap italiana di Rai 1 ha proseguito sulla stessa linea di ascolti tv superando tutti nella fascia oraria del Day-Time pomeriggio, persino la telenovela spagnola “Il Segreto”su Canale 5. oggi pomeriggio alle 15.40 cominceranno le repliche della quarta stagione, in attesa del nuovo set, attualmente bloccato per l’emergenza ... Leggi su spettacoloitaliano Il paradiso delle signore anticipazioni 29 aprile 2020 : Rocco viene assunto al Paradiso

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 29 aprile 2020 - puntata in replica : Angela conquista Riccardo e Adelaide

