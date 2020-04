Il Paradiso delle signore anticipazioni quinta stagione | si parlerà della bella Italia

Leggi su kontrokultura

(Di martedì 28 aprile 2020) Nella giornata di oggi si è appena conclusa, in modo del tutto anticipato, la quartadele già stanno trapelando gli spoiler. Come tutti i telespettatori sapranno, la soap, in realtà, sarebbe dovuta andare in onda fino a maggio, in modo da scoprire le varie evoluzioni nella vita dei protagonisti. Questo, però, non è potuto avvenire a causa dell’emergenza sanitaria in atto in, che ha imposto un rigido lockdown. Ad ogni modo, la direttrice di Rai Fiction, Eleonora Andreatta, ci ha tenuto a fare qualche piccolo spoiler su come sarà la prossima. Da dove ripartirà laLadelripartirà esattamente da dove si è conclusa la quarta. I telespettatori oggi hanno assistito a degli eventi molto importanti che ...