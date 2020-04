Il paradiso delle signore anticipazioni 29 aprile 2020: Rocco viene assunto al Paradiso (Di martedì 28 aprile 2020) Nella puntata de Il Paradiso delle signore in onda mercoledì 29 aprile 2020 su Rai1 alle 15:40 in replica Rocco viene assunto al Paradiso ma ha subito dei problemi... anticipazioni. Il Paradiso delle signore 4 torna su Rai1, mercoledì 29 aprile 2020, con le repliche delle vecchie puntate. Le anticipazioni ci riportano al momento in cui Rocco ha cominciato a lavorare al Paradiso. Rocco viene assunto al Paradiso come magazziniere, ma non va troppo a genio al suo capo, Ugo Tagliabue. Adelaide, dopo a vere scoperto che l'abito da sposa di Marta spedito da Parigi non è quello disegnato da Gabriella, convince la nipote a sceglierne uno della linea Galeotti e Vittorio chiede alla Rossi un aiuto per modificarlo: la carriera da stilista della ex-Venere sta per cominciare. Il Paradiso ... Leggi su movieplayer Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 29 aprile 2020 - puntata in replica : Angela conquista Riccardo e Adelaide

