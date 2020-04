IL PARADISO DELLE SIGNORE 4, anticipazioni di mercoledì 29 aprile 2020 (Di martedì 28 aprile 2020) anticipazioni puntata de Il PARADISO DELLE SIGNORE 4 di mercoledì 29 aprile 2020:Leggi anche: BEAUTIFUL, anticipazioni 29 aprile: THOMAS dice le prime bugie a HOPERocco ottiene l’assunzione al PARADISO in qualità di magazziniere, ma il suo capo Ugo Tagliabue non lo sopporta. Adelaide ha scoperto che l’abito da sposa di Marta arrivato da Parigi non è quello disegnato da Gabriella, così cerca di convincere la nipote a sceglierne uno della linea Galeotti. Vittorio chiede a Gabriella un aiuto per modificare l’abito da sposa… Giunge a Milano Angela Barbieri, una ragazza in cerca di lavoro. La nuova arrivata si presenta al Circolo e fa subito una buona impressione ad Adelaide Riccardo. Inoltre, Angela stringe amicizia con Roberta e Gabriella… Il PARADISO DELLE SIGNORE: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da ... Leggi su tvsoap Il Paradiso delle Signore torna in tv! Buone notizie per i fan della soap : la conferma di Alessandro Tersigni

Il Paradiso delle Signore anticipazioni : dal 28 aprile 2020 verranno trasmesse le repliche

