Il Papa contraddice la CEI | «Obbedienza alle disposizioni dopo la quarantena»

Leggi su giornalettismo

(Di martedì 28 aprile 2020) Un tweet lapidario, una preghiera e una richiesta ai fedeli.Francesco sembra andare in controtendenza rispetto a quanto riportato dalla CEI nei giorni scorsi sulla ripresa delle messe dal 4 maggio in poi. Il pontefice, infatti, contestualizzando la sua affermazione nell’ambito dei provvedimenti dintamento delle misure dellaha affermato: «In questo tempo, nel quale si incomincia ad avereper uscire dalla, preghiamo il Signore perché dia a tutti noi la grazia della prudenza e della, perché la pandemia non torni». LEGGI ANCHE > Il primo scontro dei vescovi contro Conte: «È stata compromessa la libertà di culto»Francescoperché la pandemia non torni Parole che sembrano davvero contraddire la dura lettera di ...