Il Papa chiede obbedienza alle regole anti Covid | Dio | dacci la grazia della prudenza

Leggi su huffingtonpost

(Di martedì 28 aprile 2020) “In questo tempo, nel quale si incomincia ad avere disposizioni per uscire dalla quarantena, preghiamo il Signore perché dia al suo popolo, a tutti noi, ladisposizioni, perché la pandemia non torni”. CosìFrancesco nell’introduzione alla messa a Santa Marta. Parole che suonano particolarmente significative alla luce delle protesteCei al prolungamento del divieto di celebrare messe oltre al 4 maggio. In questo tempo, nel quale si incomincia ad avere disposizioni per uscire dalla quarantena, preghiamo il Signore perché dia a tutti noi ladisposizioni, perché la pandemia non torni. #PreghiamoInsieme—Francesco (@Pontifex it) April 28, 2020 Un concetto ribadito anche su Twitter, dove ilinvita anche a evitare ...