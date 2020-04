Il nuovo ponte di Genova è pronto Conte | Mai più tragedie del genere

Leggi su agi

(Di martedì 28 aprile 2020) Da questa mattina i due estremi della vallata Polcevera sono diuniti: l'ultimo impalcato che completa la struttura d'acciaio deldi; stato varato in quota, sotto la pioggia, accompagnato dalle sirene del cantiere e del porto, questa mattina alle 11.59, alla presenza, tra gli altri, del presidente del Consiglio, Giuseppe, del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli, del governatore ligure, Giovanni Toti e del sindaco die commissario per la ricostruzione, Marco Bucci. Tutti, anche le maestranze del cantiere, indossano la mascherina. I lavori sono terminati a dieci mesi dal getto della prima fondazione delle pile, avvenuto il 24 giugno 2019. Il cantiere ha subito rallentamenti dovuti all'eccezionale ondata di maltempo dello scorso autunno, nonché all'epidemia di coronavirus in corso. Di fatto, ...