Il nuovo Ponte di Genova è finito: manca solo ‘l’ultima pietra’ (Di martedì 28 aprile 2020) Terminati i lavori di costruzione del nuovo Ponte di Genova, le sponde del Polcevera di nuovo unite dalla prestigiosa opera che porta la firma di Renzo Piano. Completato il nuovo Ponte di Genova. nel pieno dell’emergenza coronavirus arriva una splendida notizia dalla città colpita e ferita dalla tragedia del crollo del Ponte Morandi. finito il nuovo Ponte di Genova Le due sponde del Polcevera sono di nuovo unite grazie al nuovo Ponte di Genova. I lavori sono andati avanti nelle ultime settimane nonostante le avverse condizioni meteo e nonostante l’emergenza sanitaria legata al coronavirus. “Questo grande traguardo è un dovere morale anche verso le 43 vittime del crollo del Morandi, che Genova non dimenticherà mai. Chiunque passerà da lì e vedrà il nuovo viadotto non potrà non pensare a quanto accaduto ma ... Leggi su newsmondo L’inaugurazione del nuovo ponte di Genova | DIRETTA

Ponte Morandi - l’impalcato del nuovo viadotto è completo : le sponde del Valpolcevera tornano ad unirsi. La diretta da Genova

