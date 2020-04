Il nuovo accordo governativo in Israele (Di mercoledì 29 aprile 2020) “Bibi” Netanyahu, il premier israeliano che è già stato più a lungo al potere, rimarrà ancora al suo posto per altri 18 mesi. Il tutto accade mentre “Benny” Gantz, già capo di Stato Maggiore di Tsahal dal febbraio 2011 al febbraio 2015, figlio di una ebrea scampata al campo di sterminio di Bergen Belsen, sarà, nel prossimo governo di Gerusalemme, vice-primo ministro e ministro della difesa. Per poi sostituire, come dice l’accordo già siglato, nuovo Premier al termine dei 18 mesi. Binyamin Gantz, paracadutista, è stato allievo del Bahad 1, la scuola ufficiali israeliana, poi ha comandato diverse strutture militari, tra cui l’Unità Speciale Shaldag dell’aviazione, poi la Divisione Giudea e Samaria e, ancora, la Divisione del Nord. Si è diplomato in Storia ... Leggi su ildenaro Padova - c’è l’accordo bipartisan per realizzare il nuovo Polo Sanitario : un’opera da oltre 600 milioni - fine lavori prevista per dicembre 2027

Accordo distributivo Bper-UnipolSai - arriva nuovo modello operativo Assurbanca

Svezia - Green Cargo : pronto raccordo ferroviario del nuovo porto di Norvik (Di mercoledì 29 aprile 2020) “Bibi” Netanyahu, il premier israeliano che è già stato più a lungo al potere, rimarrà ancora al suo posto per altri 18 mesi. Il tutto accade mentre “Benny” Gantz, già capo di Stato Maggiore di Tsahal dal febbraio 2011 al febbraio 2015, figlio di una ebrea scampata al campo di sterminio di Bergen Belsen, sarà, nel prossimo governo di Gerusalemme, vice-primo ministro e ministro della difesa. Per poi sostituire, come dice l’già siglato,Premier al termine dei 18 mesi. Binyamin Gantz, paracadutista, è stato allievo del Bahad 1, la scuola ufficiali israeliana, poi ha comandato diverse strutture militari, tra cui l’Unità Speciale Shaldag dell’aviazione, poi la Divisione Giudea e Samaria e, ancora, la Divisione del Nord. Si è diplomato in Storia ...

borghi_claudio : ENNESIMA MENZOGNA IN DIRETTA @itinagli MENTE in diretta dicendo che non ci sono condizioni al MES perchè non si ap… - zaiapresidente : ?? FIRMATO L'ACCORDO DI PROGRAMMA PER IL NUOVO OSPEDALE DI #PADOVA. ORA LA FASE PROGETTUALE, POI LA REALIZZAZIONE. >… - Grand_Battery : RT @LucianoRomeo9: @GiovanniToti #PonteGenova ultimato in tempi record. Grazie al grande impegno di #DaniloToninelli che ha onorato le pov… - Chicca_Italy_ : @AntonelloZedda Se ci sono 5000 nuovo contagi a 24 ore dalla riapertura vuol dire che si sono contagiati in casa 15… - andreacesqui : RT @gladiatoremassi: Ex #pontemorandi ultimato in tempi record. Grazie al grande impegno di #Toninelli che ha onorato le povere vittime. V… -

Ultime Notizie dalla rete : nuovo accordo Ue e Messico varano il nuovo accordo commerciale EuNews Ferrari un amore estivo per Lewis Hamilton

Lewis Hamilton minimizza le voci che lo collegano alla Ferrari spiegando che la Scuderia del cavallino rampante per lui è come un amore estivo. Il sei volte campione del mondo lo paragona ad un amore ...

Fiat incoraggia il Brasile con il video “Italianos”

Solidarietà, unità e speranza. Questi sono i principali messaggi che Fiat vuole trasmettere nella sua nuova campagna, “Italianos”, che inizia oggi, durante l’intervallo tra la finale del programma del ...

Lewis Hamilton minimizza le voci che lo collegano alla Ferrari spiegando che la Scuderia del cavallino rampante per lui è come un amore estivo. Il sei volte campione del mondo lo paragona ad un amore ...Solidarietà, unità e speranza. Questi sono i principali messaggi che Fiat vuole trasmettere nella sua nuova campagna, “Italianos”, che inizia oggi, durante l’intervallo tra la finale del programma del ...