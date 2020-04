Il «medico dei poveri» che venne ucciso dai nazisti (Di martedì 28 aprile 2020) Prima ancora di diventare commissario politico della Brigata Garibaldi Carnia, in molti lo avevano conosciuto come «il medico dei poveri», soprannominato così per la sua estrema disponibilità. Ma, come spesso accade ai protagonisti della Resistenza, anche per la figura di Aulo Magrini «Arturo», Medaglia d’argento al valor militare alla memoria, non sono mancati i tentativi di revisionismo storico stroncati, almeno in parte, da una sentenza della Cassazione di un paio d’anni fa che ha messo al bando le versioni lontane … Continua L'articolo Il «medico dei poveri» che venne ucciso dai nazisti proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto Salini (Commissione medico scientifica FIGC) : “Calcio? Ripartire significa prendersi dei rischi”

Il medico sul rientro in campo dei calciatori positivi al Coronavirus : “da quel che risulta…”

Bimbo scappa da casa dei nonni per riabbracciare la mamma - medico di Trieste (Di martedì 28 aprile 2020) Prima ancora di diventare commissario politico della Brigata Garibaldi Carnia, in molti lo avevano conosciuto come «ildei», soprannominato così per la sua estrema disponibilità. Ma, come spesso accade ai protagonisti della Resistenza, anche per la figura di Aulo Magrini «Arturo», Medaglia d’argento al valor militare alla memoria, non sono mancati i tentativi di revisionismo storico stroncati, almeno in parte, da una sentenza della Cassazione di un paio d’anni fa che ha messo al bando le versioni lontane … Continua L'articolo Il «dei» chedaiproviene da il manifesto.

_Carabinieri_ : #coronavirus: meticolose verifiche dei #Carabinieri NAS sulla regolarità di prodotti ad uso medico e sanitario. 2.… - giosalamone : RT @lupecchioli: Bene, visto che non sono un virologo e neanche un medico vi dirò quello che loro non vogliono dirvi. Dobbiamo fare i conti… - mariilluminati : RT @senzasinistra: Quel che e' #inaccettabile e che non e'cambiato in 2mesi:se #unapersona telefona ai nr verdi o al medico di famiglia e d… - LuigiColline : RT @lupecchioli: Bene, visto che non sono un virologo e neanche un medico vi dirò quello che loro non vogliono dirvi. Dobbiamo fare i conti… - Davide_kun85 : RT @corradone91: Michael D'Hooghe, presidente del Comitato Medico della #FIFA, si espone contro la ripresa dei tornei: 'Il calcio non deve… -

Ultime Notizie dalla rete : medico dei Il «medico dei poveri» che venne ucciso dai nazisti Il Manifesto Coronavirus, capo medici Fifa "Meglio pensare alla prossima stagione"

Così, ai microfoni di BBC Sport, il presidente del comitato medico della Fifa, Michel D'Hooghe, sulla ripresa dei campionati. Il professionista belga si dice scettico sulla possibilità "di giocare a ...

COREA DEL NORD

«Che io sappia è clinicamente morto - sostiene Sisci - Naturalmente potrei sbagliarmi, ma credo che la ridda di voci, le informazioni contrastanti, le mezze smentite e la sua continua assenza dalla sc ...

Così, ai microfoni di BBC Sport, il presidente del comitato medico della Fifa, Michel D'Hooghe, sulla ripresa dei campionati. Il professionista belga si dice scettico sulla possibilità "di giocare a ...«Che io sappia è clinicamente morto - sostiene Sisci - Naturalmente potrei sbagliarmi, ma credo che la ridda di voci, le informazioni contrastanti, le mezze smentite e la sua continua assenza dalla sc ...