Il maxi-fondo Usa vende tutti i contratti di petrolio di giugno | S&P ai clienti

(Di martedì 28 aprile 2020) Il timore è che possa riaccadere: vedere il prezzo delamericano nuovamente sotto zero dollari, con acquirenti disposti a pagare pur di non farsi consegnare i barili. E’ successo per la prima volta nella storia la scorsa settimana suiper la consegna a maggio, ma ora la paura è tornata sui futures con consegna a. Ad alimentarla è stata la decisione del più grandesul mercato, l’Us Oil Fund (USO), di modificare per la terza volta il suo portafoglio. Questa volta in modo drastico. Le sue strategie influenzano direttamente il mercato dal momento che detiene un quarto delle posizioni mondiali deifuture di greggio. Se prima dell’impatto del Coronavirus operava soprattutto sul mese più vicino alla consegna (front month), ora il gestore delUscf ha avviato la chiusura di tutte le sue posizioni ...