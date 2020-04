"Il male del sovranismo". Clamoroso Berlusconi: una cannonata contro gli alleati. "E sul Mes dire no è insensato" (Di martedì 28 aprile 2020) Silvio Berlusconi continua a smarcarsi, a riposizionarsi. Si parte ancora dal Mes: "Ne ho parlato con Salvini, lui mi ha spiegato le sue posizioni, io gli ho spiegato invece le ragioni per cui ritengo che sarebbe assurdo rinunciare a 37 miliardi che ci verrebbero prestati a tasso zero e senza condizioni. Potremmo riqualificare gli ospedali, assumere più medici e infermieri, sovvenzionare la ricerca, moltiplicare le facoltà di medicina, costruire reparti di isolamento nelle case di riposo e nelle carceri, dare da mangiare a chi è ridotto alla fame. Dire di no è un pregiudizio assurdo, una cosa insensata", afferma il leader di Forza Italia ai microfoni di Radio 24. Dunque, Berlusconi aggiunge che Forza Italia continuerà a fare l'opposizione, insomma nessun ingresso in maggioranza: "Un conto è la collaborazione istituzionale ... Leggi su liberoquotidiano Coronavirus - la reputazione online del premier Conte è alle stelle. Male il ministro Speranza – L’analisi

Domenica In - la confessione di Morgan : “Qualcuno vuole farmi del male”

Il liceo scientifico “Pisacane” di Padula segue le lezioni della “Normale” di Pisa (Di martedì 28 aprile 2020) Silviocontinua a smarcarsi, a riposizionarsi. Si parte ancora dal Mes: "Ne ho parlato con Salvini, lui mi ha spiegato le sue posizioni, io gli ho spiegato invece le ragioni per cui ritengo che sarebbe assurdo rinunciare a 37 miliardi che ci verrebbero prestati a tasso zero e senza condizioni. Potremmo riqualificare gli ospedali, assumere più medici e infermieri, sovvenzionare la ricerca, moltiplicare le facoltà di medicina, costruire reparti di isolamento nelle case di riposo e nelle carceri, dare da mangiare a chi è ridotto alla fame. Dire di no è un pregiudizio assurdo, una cosa insensata", afferma il leader di Forza Italia ai microfoni di Radio 24. Dunque,aggiunge che Forza Italia continuerà a fare l'opposizione, insomma nessun ingresso in maggioranza: "Un conto è la collaborazione istituzionale ...

Corriere : ???????? L’Australia si è schierata in favore di un’indagine sulle origini del #coronavirus. Pechino l’ha presa male e… - GBenamati : C’è chi si esprime con le parole e chi proprio non riesce a nascondere la sua indole vigliacca e squadrista. Si cre… - borghi_claudio : Intanto salvate MANLIOOOOOOH a @CoffeeBreakLa7 che cerca (male) di difendere l'indifendibile. Persino Guzzetta ha d… - chitrio : Ieri Boo m ha chiamato Ilaria. Ci abbiamo RISO, l’ho chiamato col nome del mio ex, ci abbiamo RISO. Abbiamo giocato… - CNero75 : @AnnalisaChirico e menomale che sei brindisina,e parli male del Sud,la gente quando ha poco si ingengna non sta a s… -

Ultime Notizie dalla rete : male del «L'albero del male» ha trent'anni: il ritorno flop di William Friedkin (che infatti lo rinnegò) Corriere della Sera "La fine del mito lombardo", il quotidiano El Pais esalta il Sud e fa infuriare il Nord

L'autorevole quotidiano spagnolo, El Pais, ha elogiato il Sud Italia per come ha affrontato l'emergenza Coronavirus rispetto al Nord. Per il Sud Italia ulteriori elogi e questa volta arrivano dal più ...

Sui migranti il peso della crisi, giù del 20% le rimesse globali

C’è fila davanti al piccolo Caf di Via di Tor Pignattara. Quattro ragazzi sulla trentina, mascherine sul volto, chiacchierano a distanza in attesa del turno. Identica scena negli altri Caf del quartie ...

L'autorevole quotidiano spagnolo, El Pais, ha elogiato il Sud Italia per come ha affrontato l'emergenza Coronavirus rispetto al Nord. Per il Sud Italia ulteriori elogi e questa volta arrivano dal più ...C’è fila davanti al piccolo Caf di Via di Tor Pignattara. Quattro ragazzi sulla trentina, mascherine sul volto, chiacchierano a distanza in attesa del turno. Identica scena negli altri Caf del quartie ...