Il governo valuta l'ipotesi di riaperture per regioni dopo il 17 maggio (Di martedì 28 aprile 2020) Per ora si va avanti sulla strada indicata dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte domenica nell'illustrazione del Dpcm. Sulle riaperture aumenta il pressing nella maggioranza - soprattutto da parte di Italia viva - affinché si acceleri ma nel governo prevale ancora la linea della massima cautela, anche perché sulla fase due l'obiettivo è quello di non ricalcare l'esempio della Germania, dove l'allentamento della stretta ha portato ad un nuovo aumento del contagio. Tuttavia il governo, secondo quanto si apprende, sta valutando l'opportunità di procedere per 'differenziazioni'. Dal 18 maggio, visto che le misure contenute nel Dpcm sono valide dal 4 al 17. L'esecutivo - viene riferito - non ha ancora preso alcuna decisione in merito ma sul tavolo c'è l'ipotesi di valutare a secondo della curva epidemiologica che ci sarà nei vari territori. ... Leggi su agi Coronavirus - ultime notizie – Fase 2 : tornano al lavoro 2 - 7 milioni di italiani. Il governo valuta le linee guida sulle riaperture dopo il 4 maggio. In Italia è record di guariti

Coronavirus - ultime notizie – In Italia è record di guariti. In Lombardia più di mille nuovi positivi - ma calano i decessi. Il governo valuta le linee guida sulle riaperture dopo il 4 maggio

Coronavirus - ultime notizie – In Italia è record di guariti. In Lombardia più di mille nuovi positivi - ma calano i decessi. Il governo valuta le linee guida sulle riaperture dopo il 4 maggio (Di martedì 28 aprile 2020) Per ora si va avanti sulla strada indicata dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte domenica nell'illustrazione del Dpcm. Sulleaumenta il pressing nella maggioranza - soprattutto da parte di Italia viva - affinché si acceleri ma nelprevale ancora la linea della massima cautela, anche perché sulla fase due l'obiettivo è quello di non ricalcare l'esempio della Germania, dove l'allentamento della stretta ha portato ad un nuovo aumento del contagio. Tuttavia il, secondo quanto si apprende, stando l'opportunità di procedere per 'differenziazioni'. Dal 18 maggio, visto che le misure contenute nel Dpcm sono valide dal 4 al 17. L'esecutivo - viene riferito - non ha ancora preso alcuna decisione in merito ma sul tavolo c'è l'dire a secondo della curva epidemiologica che ci sarà nei vari territori. ...

Agenzia_Italia : Il governo valuta l'ipotesi di riaperture per regioni dopo il 17 maggio - IzzoEdo : RT @Agenzia_Italia: Il governo valuta l'ipotesi di riaperture per regioni dopo il 17 maggio - RODOLFOPRENESTI : @Noiconsalvini Non dobbiamo avere dubbi che ce la faccia, chi ha ottenuto con SME, MAASTRICHT, SME2 EURO , e Tratta… - Leandro23870790 : RT @Covid19NewsLive: #COVID19, il governo valuta l'ipotesi di riaperture per regioni dopo il 17 maggio #28aprile - FBardanzellu : Dietro al confronto con i vescovi c'è una divergenza di pareri all'interno dello stesso governo.… -

Ultime Notizie dalla rete : governo valuta Il governo valuta l'ipotesi di riaperture per regioni dopo il 17 maggio AGI - Agenzia Giornalistica Italia Coronavirus, Di Maio "Servono ancora prudenza e cautela"

Lo scrive su Facebook il ministro degli Esteri Luigi Di Maio. Se stessimo al governo solo per cercare consenso oggi la scelta sarebbe molto facile: riaprire tutto, trascurando il valore e l'importanza ...

Coronavirus, Gualtieri: “Manovra espansiva mai vista dal dopoguerra. Eccesso di burocrazia non vanifichi sforzi per far arrivare gli aiuti”

“Il documento che presento davanti al Parlamento è diverso da quanto auspicavo e auspicavamo a inizio anno. Non ascolterete un intervento trionfalistico, siamo pienamente consapevoli delle difficoltà ...

Lo scrive su Facebook il ministro degli Esteri Luigi Di Maio. Se stessimo al governo solo per cercare consenso oggi la scelta sarebbe molto facile: riaprire tutto, trascurando il valore e l'importanza ...“Il documento che presento davanti al Parlamento è diverso da quanto auspicavo e auspicavamo a inizio anno. Non ascolterete un intervento trionfalistico, siamo pienamente consapevoli delle difficoltà ...