Il covid-19 è attivo anche nelle secrezioni oculari dei pazienti positivi al virus (Di martedì 28 aprile 2020) Importante conferma sul virus SARS-CoV-2. Il covid-19 è attivo anche nelle secrezioni oculari dei pazienti positivi al virus. Ad accertarlo è stata una ricerca pubblicata dalla rivista Annals of Internal Medicine, realizzata dai ricercatori dell’Istituto Nazionale Malattie Infettive “Lazzaro Spallanzani” di Roma. I ricercatori sono partiti da un tampone oculare prelevato tre giorni dopo il ricovero da una paziente positiva al coronavirus, ricoverata presso l’ospedale Spallanzani alla fine di gennaio e che presentava una congiuntivite bilaterale. I ricercatori dello Spallanzani sono riusciti ad isolare il covid-19, dimostrando così che esso, oltre che nell’apparato respiratorio, è in grado di replicarsi anche nelle congiuntive. Si tratta di una scoperta che ha importanti implicazioni anche sul piano della salute pubblica, ... Leggi su laprimapagina Covid-19 - il focolaio è attivo? "Ecco come capirlo per ogni regione"

In calo i trapianti ma aumentano i consensi Nonostante il covid il Papa Giovanni resta attivo

Agenzia_Ansa : Il #virus #SarsCov2 è attivo anche nelle lacrime dei pazienti positivi. Lo dimostra uno studio pubblicato su Annals… - draxlerars : RT @Cabbot_: Da oggi è attivo il numero di supporto psicologico 800833833, un importante strumento per combattere le conseguenze del COVID… - ComunediPiovera : RT @pcbassignana: #coronavirus #Covid_19 @AllertApc @pcbassignana @ItaliaCovid19 #PCProvAL #Piemonte #Lombardia #Liguria #EmiliaRomagna #Va… - grecc71 : RT @moriroberta: ??Da oggi è attivo il numero di supporto psicologico 800.833.833 come strumento per combattere le conseguenze di Covid-19 c… - lillidamicis : È attivo il servizio di Fisioterapia per i pazienti del reparto post Covid del presidio “Umberto I” di Mottola, des… -

Ultime Notizie dalla rete : covid attivo Coronavirus, la Germania studia la soluzione: vaccino anti-Tbc attivo anche contro il Covid? Leggo.it “Presto che è tardi. Le imprese affogano, iniziamo dallo stop ai contributi salariali”. L’appello di Ombra

“Servono aiuti alle imprese, non solo aeroportuali ma anche industriali. Ancora, dal lockdown per il Coronavirus, una cosa vera dal governo non l'abbiamo vista, se non tanta confusione. Basterebbero c ...

Malati di cuore e tumore in pericolo se negli ospedali non si organizza bene la fase 2 del virus

In Italia, malattie cardiovascolari e tumori sono le patologie più diffuse nella popolazione e quelle che causano il maggior numero di decessi. In totale riguardano 11 milioni di connazionali che oggi ...

