“Il Coronavirus rischia di diventare un alibi per la proroga delle concessioni demaniali marittime fino al 2033” (Di martedì 28 aprile 2020) “Il Coronavirus rischia di diventare un alibi per la proroga delle concessioni demaniali marittime fino al 2033” In un momento in cui l’emergenza Coronavirus avvolge nell’incertezza le prossime vacanze estive e in cui il settore del turismo sta subendo un durissimo contraccolpo economico legato alla pandemia, il ministro dei Beni culturali e del Turismo Dario Franceschini è intervenuto sulla controversa questione della proroga delle concessioni demaniali marittime, cioè le concessioni per gli stabilimenti balneari. Il ministro ha proposto infatti di inserire nel decreto aprile una norma riguardante la proroga già disposta fino al 2033 da una legge voluta alla fine del 2018 dal governo Lega-M5S, per “fugare ogni dubbio applicativo di tale misura da parte degli enti locali”. Finora tale proroga era stata disapplicata da alcuni ... Leggi su tpi Coronavirus - Ricciardi : “Il virus potrebbe attenuarsi a giugno con l’arrivo del caldo”

Ricciardi : “Il coronavirus scompare in due minuti col sole a 24°”

Coronavirus - Renzi contro il governo (di cui fa parte) : “Il decreto è uno scandalo costituzionale”. Poi torna a evocare la crisi : “Prima gli italiani escano di casa - poi vediamo se uscire dalla maggioranza” (Di martedì 28 aprile 2020) “Ildiunper lamarittime fino al 2033” In un momento in cui l’emergenzaavvolge nell’incertezza le prossime vacanze estive e in cui il settore del turismo sta subendo un durissimo contraccolpo economico legato alla pandemia, il ministro dei Beni culturali e del Turismo Dario Franceschini è intervenuto sulla controversa questione dellamarittime, cioè leper gli stabilimenti balneari. Il ministro ha proposto infatti di inserire nel decreto aprile una norma riguardante lagià disposta fino al 2033 da una legge voluta alla fine del 2018 dal governo Lega-M5S, per “fugare ogni dubbio applicativo di tale misura da parte degli enti locali”. Finora taleera stata disapplicata da alcuni ...

reportrai3 : Tra i più attivi sul fronte della disinformazione online, c’è il movimento neofascista di Forza Nuova, secondo cui… - reportrai3 : Il video di #TgRLeonardo su un coronavirus creato da ricercatori cinesi: abbiamo trovato la donna che, per prima, l… - repubblica : Coronavirus, parla il vescovo di Ascoli: 'Siamo in dittatura, ma la chiesa non è luogo di contagi' [di PAOLO RODARI… - sancono65 : RT @GazzettaDelSud: Crisi da #Coronavirus, il Comune di Messina rimborsa le bollette alle famiglie in difficoltà - Z3r0Rules : RT @RadioSavana: Le lacrime di Martina (titolare bar): 'Non è giusto, ci state togliendo il futuro, la possibilità di diventare grandi.' To… -

Ultime Notizie dalla rete : “Il Coronavirus Coronavirus, sulla “fase 2” è il caos totale: “Conte, quindi posso tornare a vedermi co ... Meteo Web