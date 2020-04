Il Coronavirus può provocare gravi ictus anche nei giovani: l’allarme in uno studio Usa (Di martedì 28 aprile 2020) Coronavirus, alto rischio di ictus nei giovani Dagli Stati Uniti arriva un nuovo studio che mette in relazione il Coronavirus con l’ictus. A lanciare l’allarme sono i neurologi del Mount Sinai Beth Israel Hospital di New York che hanno in cura pazienti positivi al Coronavirus colpiti da ictus. Dalle loro ricerche è emerso che l’infezione del Covid-19 può provocare sintomi neurologici come disturbi dello stato di coscienza, crisi epilettiche e ictus anche tra i giovani. Secondo lo studio, riportato dal Washington Post, ci sarebbe un anomalo numero di casi di ictus tra persone tra i 30 e i 50 anni positive al Covid 19. Le notizie di ictus nei giovani e nella mezza età sono un salto in avanti per la comprensione del nuovo Coronavirus. ictus e Coronavirus tra i giovaniSecondo J Mocco, il direttore dell’ospedale newyorchese Mount Sinai’s ... Leggi su tpi Coronavirus - Brusaferro : “Scuola? Può diventare luogo contagio sia per aggregazione che per i mezzi. In Italia conta anche la struttura familiare”

