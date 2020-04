I socialisti guardano indietro Con un’altra versione dell’Avanti! L’ex ministro

Leggi su lanotiziagiornale

(Di martedì 28 aprile 2020) La misura dell’arretratezza ideologica del socialismo Italiano, che pure ha un passato glorioso, si ha in notizie come questa: la testata storica, Avanti! fondata nel 1896 a Roma da Leonida Bissolati e che fu diretta dallo stesso Benito Mussolini, tornerà in edicola, con il nome mutato, come quindicinale sotto la direzione dell’ex delfino di Bettino Craxi, Claudio Martelli (nella foto). Se così fosse nulla non ci sarebbe nulla di male perché la nascita di un foglio stampato è sempre un evento lieto per la democrazia. Il fatto è che di Avanti! ne esiste già un altro, diretto da Mauro Del Bue, come organo politico del Partito Socialista Italiano, avente come leader Riccardo Nencini. In passato, diretto da Bobo Craxi, ce ne fu uno identico con l’articolo “l” (minuscolo), organo del Nuovo PSI (vicino al centro – ...