I Segreti Di Brokeback Mountain | stasera in tv il film che ha riscritto i confini del

È sempre interessante quando un film si assume il rischio di ridefinire i confini di un genere cinematografico consolidato, intervenendo sulle attese dello spettatore. Accade questo con I Segreti Di Brokeback Mountain (2005) che forza il western, meccanismo narrativo al maschile per definizione, e lo trasporta in un territorio queer, raccontando una appassionata storia di amore omosessuale. Certo, non parliamo del west classico, il film diretto da Ang Lee ha un'ambientazione moderna, che parte nel 1963. I due protagonisti, Ennis e Jack e (interpretati rispettivamente da Heath Ledger e Jake Gyllenhaal, per entrambi il film costituì una consacrazione) sono due ventenni provenienti dalle aree rurali dell'America profonda – il film si svolge in Wyoming –, sono dei cowboy sopravvissuti fuori tempo massimo. Campano facendo i mandriani o partecipando ...

