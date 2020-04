I Daft Punk faranno la colonna sonora del prossimo film di Dario Argento (Di martedì 28 aprile 2020) (foto: Getty Images)S’intitolerà Occhiali neri la nuova fatica cinematografica di Dario Argento, maestro del brivido dei film italiani. A otto anni dalla sua ultima pellicola, Dracula 3D del 2012, il regista tornerà con un nuovo lavoro che aveva in progetto di realizzare da molti anni e le cui riprese sono previste in autunno inoltrato: “Sarà il mio ritorno al giallo, perciò non voglio anticipare troppo“, ha dichiarato anticipando però che si tratterà di un'”avventura nella Roma notturna” incentrata su una giovane prostituta che inizia a proteggere un bambino cinese rimasto orfano. La protagonista sarà ancora una volta Asia Argento, che ha lavorato col padre già ne La terza madre, Il fantasma dell’Opera e proprio in Dracula 3D. Ma una novità sostanziale sarà ... Leggi su wired Dario Argento : "I Daft Punk si occuperanno delle musiche di Occhiali Neri"

Dario Argento | i Daft Punk cureranno la colonna sonora del prossimo film

I Daft Punk per Dario Argento - sarà loro la colonna sonora di «Occhiali neri» (Di martedì 28 aprile 2020) (foto: Getty Images)S’intitolerà Occhiali neri la nuova fatica cinematografica di, maestro del brivido deiitaliani. A otto anni dalla sua ultima pellicola, Dracula 3D del 2012, il regista tornerà con un nuovo lavoro che aveva in progetto di realizzare da molti anni e le cui riprese sono previste in autunno inoltrato: “Sarà il mio ritorno al giallo, perciò non voglio anticipare troppo“, ha dichiarato anticipando però che si tratterà di un'”avventura nella Roma notturna” incentrata su una giovane prostituta che inizia a proteggere un bambino cinese rimasto orfano. La protagonista sarà ancora una volta Asia, che ha lavorato col padre già ne La terza madre, Il fantasma dell’Opera e proprio in Dracula 3D. Ma una novità sostanziale sarà ...

stereogum : Daft Punk are scoring Dario Argento's new movie 'Occhiali Neri' - rockolpoprock : I Daft Punk firmano la colonna sonora del nuovo film di Dario Argento - omelete : Daft Punk fará a trilha sonora de Occhiali Neri, o novo filme de Dario Argento [??: Tiziana Fabi/AFP]… - Screenweek : #DarioArgento è pronto per tornare dietro la macchina da presa e la colonna sonora del suo nuovo film sarà curata d… - Stay_Nerd : Dario Argento: i Daft Punk comporranno la colonna sonora di “Occhiali Neri” -