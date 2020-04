I calciatori della Juventus tornano per la ripresa? No, c’è ancora chi lascia l’Italia… (Di martedì 28 aprile 2020) Si è parlato tanto del rientro in Italia dei calciatori juventini dall’estero per riprendere la preparazione in vista del campionato, da Cristiano Ronaldo fino ad arrivare ad Higuain. Il rientro del portoghese sembrava un primo indizio, poi il dietrofront che ha alimentato i dubbi. Addirittura un calciatore della Juventus, de Ligt ha lasciato l’Italia per tornare in Olanda insieme alla fidanzata Annekee e al cane Luna. Una conferma alla notizia è arrivata direttamente dalla compagna del calciatore che ha pubblicato proprio uno scatto dall’aereo. Il difensore ha trascorso in Italia la quarantena, ma l’incertezza ha spinto l’ex Ajax a tornare nel suo paese. Visualizza questo post su Instagram Cara Luna Un post condiviso da AnneKee Molenaar (@annekeemolenaar) in data: 27 Apr 2020 alle ore 1:07 ... Leggi su calcioweb.eu I calciatori della Juve all’estero aumentano - anche de Ligt è partito per l’Olanda

