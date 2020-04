I 500 coronavirus "nascosti" che potrebbero invaderci (Di martedì 28 aprile 2020) Francesca Bernasconi Il gruppo di scienziati che fa ricerche sui pipistrelli ha trovato più di 500 coronavirus sconosciuti. Tra questi, un "parente" del Covid-19, scoperto nel 2013 Prima indossano guanti e maschere che coprono ogni centimetro della loro pelle. Poi, i cercatori di pipistrelli si infilano nelle grotte, per catturarne alcuni esemplari, da cui estrarre un campione di sangue da poter studiare, a caccia di qualche nuovo coronavirus. È così che gli studiosi sono riusciti a individuare 500 nuovi coronavirus. Dopo aver catturato i pipistrelli, i team di ricercatori li addormentano con un leggero anestetico ed estraggono dei campioni di sangue dalle vene sulle ali. Inoltre, effettuano tamponi orali e fecali. A raccontarlo alla Cnn è Peter Daszak, presidente di una Ong americana specializzata nella rilevazione di nuovi virus e prevenzione ... Leggi su ilgiornale Concorso OSS 2020 : 1500 posti per coronavirus - ecco il bando

LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA : a Milano 12.500 mascherine saranno consegnate a casa

Bonus vacanze 500 euro coronavirus nel Decreto di Aprile 2020 (Di martedì 28 aprile 2020) Francesca Bernasconi Il gruppo di scienziati che fa ricerche sui pipistrelli ha trovato più di 500sconosciuti. Tra questi, un "parente" del Covid-19, scoperto nel 2013 Prima indossano guanti e maschere che coprono ogni centimetro della loro pelle. Poi, i cercatori di pipistrelli si infilano nelle grotte, per catturarne alcuni esemplari, da cui estrarre un campione di sangue da poter studiare, a caccia di qualche nuovo. È così che gli studiosi sono riusciti a individuare 500 nuovi. Dopo aver catturato i pipistrelli, i team di ricercatori li addormentano con un leggero anestetico ed estraggono dei campioni di sangue dalle vene sulle ali. Inoltre, effettuano tamponi orali e fecali. A raccontarlo alla Cnn è Peter Daszak, presidente di una Ong americana specializzata nella rilevazione di nuovi virus e prevenzione ...

Corriere : Il 25 marzo è stato il giorno nero di Milano: 500 soccorsi d’urgenza - DPCgov : #Coronavirus #20aprile: Online il bando per formare la nuova taskforce di 500 medici per supportare le Regioni più… - lorepregliasco : Andamento settimanale dei casi per regione. Guardate le curve di Piemonte (grigio) e Veneto (azzurro): da fine marz… - biessegroup : 'Da ieri si è rimessa in moto @biesse anche che se, per questa ripartenza, occuperà 500 dipendenti, su un totale di… - faddesso : Emergenza Coronavirus, Coldiretti: in Abruzzo a rischio 500 pescherecci per chiusura ristoranti – AbruzzoLive… -

Ultime Notizie dalla rete : 500 coronavirus 500 coronavirus dai pipistrelli. Cinque potrebbero arrivare all'uomo Affaritaliani.it Coronavirus, ASL di Latina: 3 nuovi casi positivi, 500 dall’inizio dell’emergenza

Rispetto alla giornata di ieri, si registrano 3 nuovi casi positivi, tutti trattati a domicilio, nel Comune di Latina. Si è registrato il decesso di un paziente tedesco, presso il Reparto di Medicina ...

Fiat Ducato: riparte la produzione nello stabilimento Sevel

Così come avvenuto a Mirafiori per la Fiat 500 elettrica, anche la produzione del Fiat Ducato è ripartita. Lo stabilimento Sevel di Atessa (Chieti) ha riaperto i propri cancelli, con il ritorno della ...

Rispetto alla giornata di ieri, si registrano 3 nuovi casi positivi, tutti trattati a domicilio, nel Comune di Latina. Si è registrato il decesso di un paziente tedesco, presso il Reparto di Medicina ...Così come avvenuto a Mirafiori per la Fiat 500 elettrica, anche la produzione del Fiat Ducato è ripartita. Lo stabilimento Sevel di Atessa (Chieti) ha riaperto i propri cancelli, con il ritorno della ...