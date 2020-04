Hayastane è il nuovo singolo di Serj Tankian dei System Of A Down, scritto dal premier armeno Nikol Pashinyan (video e traduzione) (Di martedì 28 aprile 2020) Nel nuovo singolo di Serj Tankian c'è tutta l'epica di un frontman che ha sempre fatto della passione politica e sociale la sua fonte di ispirazione in tutta la carriera dei System Of A Down. Non una semplice band metal, non una realtà da capelli sudati e ondeggianti durante i festival: i SOAD sono sempre i portavoce di un popolo che ancora soffre il dramma del genocidio avvenuto tra il 1915 e il 1916 per mano dell'impero ottomano. Serj Tankian ha dato voce, a questo giro, a un testo scritto dal Primo Ministro armeno Nikol Pashinyan in occasione della commemorazione di quel tragico capitolo della storia degli armeni. Il risultato è Hayastane, una ballata acustica piena di sentimento e sofferenza ma anche gravida di speranza, elementi che la voce vigorosa di Serj Tankian sottolinea in ogni battuta e ogni nota. "Durante questi tempi difficili di pandemia e ... Leggi su optimagazine (Di martedì 28 aprile 2020) Neldic'è tutta l'epica di un frontman che ha sempre fatto della passione politica e sociale la sua fonte di ispirazione in tutta la carriera deiOf A. Non una semplice band metal, non una realtà da capelli sudati e ondeggianti durante i festival: i SOAD sono sempre i portavoce di un popolo che ancora soffre il dramma del genocidio avvenuto tra il 1915 e il 1916 per mano dell'impero ottomano.ha dato voce, a questo giro, a un testodal Primo Ministro armeno Nikol Pashinyan in occasione della commemorazione di quel tragico capitolo della storia degli armeni. Il risultato è, una ballata acustica piena di sentimento e sofferenza ma anche gravida di speranza, elementi che la voce vigorosa disottolinea in ogni battuta e ogni nota. "Durante questi tempi difficili di pandemia e ...

Serj Tankian dei System of a Down fornisce la musica al testo scritto dal Primo Ministro armeno Nikol Pashinyan

