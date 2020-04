Guerra batteriologica e Coronavirus (Di martedì 28 aprile 2020) Le notizie rimbalzate in questi mesi su un possibile incidente di laboratorio come causa scatenante dell'attuale pandemia non sarebbe certo un caso isolato nel corso della storia. Anzi, in molti pensano che non si sia trattato di un incidente ma di un virus messo apposta in circolazione dalla Cina come arma per colpire il resto del mondo, soprattutto occidentale, anche a livello economico.L'azione di batteri e virus per indebolire il nemico è una pratica antica. La pesta bubbonica si affacciò in occidente nel 1347, quando i tartari impegnati a fermare l'avanzata mercantile occidentale e bloccati da mesi nell'assedio di Caffa, l'importante emporio genovese in Crimea, lanciarono con le catapulte cadaveri di appestati. Nel 1763 Jeffrey Amherst, comandante delle forze britanniche in America del Nord, per abbattere la popolazione nativa diffuse il vaiolo lungo il fiume Ohio per ... Leggi su panorama Il Coronavirus è guerra batteriologica

Militari russi esperti in guerra batteriologica in aiuto a Bergamo

Militari russi e specialisti di guerra batteriologica in Italia. Una inquietante carovana : cosa ha concesso davvero Conte a Putin? (Di martedì 28 aprile 2020) Le notizie rimbalzate in questi mesi su un possibile incidente di laboratorio come causa scatenante dell'attuale pandemia non sarebbe certo un caso isolato nel corso della storia. Anzi, in molti pensano che non si sia trattato di un incidente ma di un virus messo apposta in circolazione dalla Cina come arma per colpire il resto del mondo, soprattutto occidentale, anche a livello economico.L'azione di batteri e virus per indebolire il nemico è una pratica antica. La pesta bubbonica si affacciò in occidente nel 1347, quando i tartari impegnati a fermare l'avanzata mercantile occidentale e bloccati da mesi nell'assedio di Caffa, l'importante emporio genovese in Crimea, lanciarono con le catapulte cadaveri di appestati. Nel 1763 Jeffrey Amherst, comandante delle forze britanniche in America del Nord, per abbattere la popolazione nativa diffuse il vaiolo lungo il fiume Ohio per ...

ImLost73 : @ildiegoista @BriatOro E infatti la volta che ero bella carica e ho trovato uno più avvelenato di me prima ci ammal… - ZanellaRina : CORONAVIRUS: GUERRA BATTERIOLOGICA O COMPLOTTISMO? Diego Fusaro, Gabriel... - TaoLove43083017 : @QRepubblica @MichiBrambilla Questa è una Guerra Batteriologica che il Governo Protegga i Civili in ogni fronte - Schiaff61 : RT @ideadestra_: Per noi da #Gennaio, le #mascherine erano indispensabili per combattere #coronavirus I 3 mesi persi tra 'non servono' ' io… - giornalisteTV : RT @ideadestra_: Per noi da #Gennaio, le #mascherine erano indispensabili per combattere #coronavirus I 3 mesi persi tra 'non servono' ' io… -

Ultime Notizie dalla rete : Guerra batteriologica Guerra batteriologica e Coronavirus Panorama Spagnola e Covid-19 a confronto, nel 1918 ritirate restrizioni per calo contagi: fu una strage

Spagnola e Covid a confronto. Un secolo fa, nel 1920, l'influenza spagnola veniva sconfitta. 100 anni dopo il mondo lotta contro il Coronavirus.

Arsenico, chiodi di garofano, zenzero, zafferano e ruta da tenere vicino al cuore

Viaggiando a ritroso nel tempo troviamo alcuni consigli tratti dai documenti degli “Ordini da tenersi nella quarantena di Pisa 1601, con licenza dei superiori”. Una delle tante regole: “Si faccia purg ...

Spagnola e Covid a confronto. Un secolo fa, nel 1920, l'influenza spagnola veniva sconfitta. 100 anni dopo il mondo lotta contro il Coronavirus.Viaggiando a ritroso nel tempo troviamo alcuni consigli tratti dai documenti degli “Ordini da tenersi nella quarantena di Pisa 1601, con licenza dei superiori”. Una delle tante regole: “Si faccia purg ...