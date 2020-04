Gruppo H&M chiude otto punti vendita in Italia (Di martedì 28 aprile 2020) (Teleborsa) – Il Gruppo H&M chiuderà otto punti vendita in Italia per la crisi causata dal coronavirus. Lo affermano i sindacati, secondo cui “la multinazionale svedese, che in Italia conta 180 punti vendita e 5.500 addetti, ha annunciato che dal 4 maggio non riapriranno i due negozi di Milano e Bari, e tra agosto e novembre chiuderanno altri quattro negozi a Vicenza, Vassano, Grosseto, Gorizia, secondo una impostazione dettata dal board internazionale”. I sindacati di categoria Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs, che con la direzione Italiana di H&M nel 2018 hanno firmato il primo contratto integrativo aziendale, “hanno espresso forti perplessità sulle chiusure annunciate che alimentano la preoccupazione e il clima di incertezza sul futuro delle centinaia di lavoratori coinvolti, già gravemente minato dalle conseguenze generali ... Leggi su quifinanza (Di martedì 28 aprile 2020) (Teleborsa) – IlH&Mràinper la crisi causata dal coronavirus. Lo affermano i sindacati, secondo cui “la multinazionale svedese, che inconta 180e 5.500 addetti, ha annunciato che dal 4 maggio non riapriranno i due negozi di Milano e Bari, e tra agosto e novembreranno altri quattro negozi a Vicenza, Vassano, Grosseto, Gorizia, secondo una impostazione dettata dal board internazionale”. I sindacati di categoria Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs, che con la direzionena di H&M nel 2018 hanno firmato il primo contratto integrativo aziendale, “hanno espresso forti perplessità sulle chiusure annunciate che alimentano la preoccupazione e il clima di incertezza sul futuro delle centinaia di lavoratori coinvolti, già gravemente minato dalle conseguenze generali ...

