Grande Fratello: l'edizione portoghese al via con i concorrenti in quarantena (ma ognuno per conto suo!) (Di martedì 28 aprile 2020) L'ultima edizione italiana del Grande Fratello, la quarta edizione del GF Vip, come ben ricordiamo, è terminata lo scorso 8 aprile, tra mille difficoltà causate dall'emergenza sanitaria legata alla pandemia di COVID-19: lo spostamento dello studio da Cinecittà a Cologno Monzese, l'assenza di pubblico, la decisione di non far entrare ospiti all'interno della Casa e altro ancora.Se la decisione di far proseguire il GF Vip 4, nonostante la pandemia in corso, ha suscitato polemiche di ogni tipo, riguardanti la salvaguardia della salute dei concorrenti nella Casa o l'opportunità di mandare avanti un programma di intrattenimento in un contesto drammatico per il paese, in Portogallo, sono andati ben oltre.Grande Fratello: l'edizione portoghese al via con i concorrenti in quarantena (ma ognuno per conto suo!) pubblicato su TVBlog.it 28 aprile ... Leggi su blogo Eliana Michelazzo si candida per la nuova edizione del Grande Fratello

Adriana Volpe debutta su TV8 dopo il Grande Fratello Vip

Grande Fratello Vip - Paolo Ciavarro : "Ho contato tutti i baci che ho dato a Clizia Incorvaia" (Di martedì 28 aprile 2020) L'ultimaitaliana del, la quartadel GF Vip, come ben ricordiamo, è terminata lo scorso 8 aprile, tra mille difficoltà causate dall'emergenza sanitaria legata alla pandemia di COVID-19: lo spostamento dello studio da Cinecittà a Cologno Monzese, l'assenza di pubblico, la decisione di non far entrare ospiti all'interno della Casa e altro ancora.Se la decisione di far proseguire il GF Vip 4, nonostante la pandemia in corso, ha suscitato polemiche di ogni tipo, riguardanti la salvaguardia della salute deinella Casa o l'opportunità di mandare avanti un programma di intrattenimento in un contesto drammatico per il paese, in Portogallo, sono andati ben oltre.: l'al via con iin(maper conto suo!) pubblicato su TVBlog.it 28 aprile ...

davidefaraone : “Il sistema Grande Fratello” di Casalino, tutti in 20 mq #pontedigenova - andreadenver3 : In relazione alle dichiarazioni attribuitemi da - fremo03893514 : RT @FaberVonCastell: Ma tu guarda. Il Grande Fratello ha detto che siccome in #Germania indice R è aumentato a 1, seguendo un trend già avv… - chiossimanuela2 : RT @FaberVonCastell: Ma tu guarda. Il Grande Fratello ha detto che siccome in #Germania indice R è aumentato a 1, seguendo un trend già avv… - danieledvpd : RT @davidefaraone: “Il sistema Grande Fratello” di Casalino, tutti in 20 mq #pontedigenova -