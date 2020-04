Google Stadia: Nuovi titoli EA in arrivo (Di martedì 28 aprile 2020) Oggi Electronic Arts e Google hanno annunciato una partnership per il lancio di cinque giochi EA su Stadia, la piattaforma di gioco su cloud di Google. Star Wars Jedi: Fallen Order – l’acclamato titolo single-player d’azione e avventura firmato Respawn e EA ambientato nel mondo di Star Wars – sarà lanciato su Stadia entro la fine di quest’anno. EA SPORTS FIFA e Madden NFL saranno disponibili per i giocatori su Stadia questo inverno, con altri titoli in programma per il 2021. “Il cloud sta offrendo nuove incredibili possibilità di gioco“, ha affermato Andrew Wilson, CEO di Electronic Arts. “In collaborazione con Google Stadia, abbiamo l’opportunità di offrire esperienze di gioco creative e innovative su una piattaforma innovativa ed ... Leggi su gamerbrain Stadia Connect : alle 17 : 40 commentiamo in diretta il nuovo evento di Google Stadia

Google Stadia all'inseguimento di PS5 e Xbox Series X : gli sviluppatori hanno fra le mani un nuovo devkit?

Google Stadia annuncia un nuovo evento Stadia Connect dedicato al reveal di nuovi titoli (Di martedì 28 aprile 2020) Oggi Electronic Arts ehanno annunciato una partnership per il lancio di cinque giochi EA su, la piattaforma di gioco su cloud di. Star Wars Jedi: Fallen Order – l’acclamato titolo single-player d’azione e avventura firmato Respawn e EA ambientato nel mondo di Star Wars – sarà lanciato suentro la fine di quest’anno. EA SPORTS FIFA e Madden NFL saranno disponibili per i giocatori suquesto inverno, con altriin programma per il 2021. “Il cloud sta offrendo nuove incredibili possibilità di gioco“, ha affermato Andrew Wilson, CEO di Electronic Arts. “In collaborazione con, abbiamo l’opportunità di offrire esperienze di gioco creative e innovative su una piattaforma innovativa ed ...

GamingTalker : Google Stadia, Star Wars Jedi Fallen Order, FIFA, Madden, e Octopath Traveler tra i giochi in arrivo sul servizio… - GamingTalker : Google Stadia, PUBG è ora gratis per i possessori del piano Pro; ecco i giochi di maggio 2020… - SkyTG24 : Google Stadia, l’ESRB svela tre nuovi giochi in arrivo - SimoneGironi : Ing.Gironi Google Stadia, arrivano nuovi giochi: la classificazione ESRB anticipa 3 titoli -… - dolci97 : siamo in live Google Stadia conect 2020 -