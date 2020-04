Google Stadia Connect: Tutti gli annunci del 28 Aprile 2020 (Di martedì 28 aprile 2020) Quest’oggi si è tenuto un nuovo Google Stadia Connect, evento in Streaming della durata di mezzora, durante il quale sono stati annunciati i nuovi titoli in arrivo sulla piattaforma nel corso dell’anno. Prima di lasciarvi alle novità, avete già saputo che potete giocare GRATIS su Google Stadia per 2 mesi? Google Stadia: Le novità in arrivo nel 2020 Star Wars Jedi Fallen Order, FIFA e Madden arrivano sulla piattaforma entro l’autunnoOctopath Traveler arriva nel corso dell’annoRock of Ages 3 sarà disponibile da GiugnoZombie Army: Dead War 4 si aggiornerà con una missione extra acquistabile dal primo maggio, intitolata Blood CountCrayta, una nuova esclusiva nella quale potrete esplorare dei mondi e costruire in compagnia degli amici, simile a DreamsWave Break arriva su Stadia, dovrete guidare dei motoscafi e ... Leggi su gamerbrain Google Stadia : Nuovi titoli EA in arrivo

