“Gli Ufo esistono ed il Pentagono non poteva smentire la Marina Militare” afferma il CUN

Leggi su italiasera

(Di martedì 28 aprile 2020) A tutti gli appassionati e non, non è certo sfuggita la notizia proveniente dagli Usa dove, dopo anni di oblio ed ostracismo circa la ‘verità’, attraverso la Cnn – come si vede nel video postato – ilavrebbe autorizzato la diffusione di tre video (in realtà già visti, ma mai prima di oggi ‘ufficializzati’), che mostrano il serrato inseguimenti di tre ‘Ufo’ – oggetti volanti non identificati – da parte di altrettanti caccia militari, decollati da una portaerei a stelle strisce, nel bel mezzo dell’Oceano. Stavolta nulla hanno potuto i ‘Man in black’ Ed è stata proprio l’ufficialità comportata dala regalare ‘la gioia della vita’ agli ufologi di tutto il mondo, che da anni si scontrano contro l’insabbiamento da parte dei ...