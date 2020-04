Giuseppe Conte: “Il rischio di un contagio di ritorno è molto concreto” (Di martedì 28 aprile 2020) Prosegue il giro di visite del premier Giuseppe Conte nella regione italiana più colpita dall’emergenza Coronavirus: la Lombardia. Dopo le parole di ieri sera dalla prefettura di Milano, Conte ha rilasciato nuove dichiarazioni che mettono ancora una volta in guardia sulla pericolosità del Covid-19 e su cosa significhi dover imparare a conviverci. Conte nella prima zona rossa d’Italia Nella serata di ieri è toccato a Milano, Bergamo e Brescia. Quindi, dopo una tappa a Genova per l’inaugurazione del nuovo Ponte Morandi, il premier si è recato laddove tutto è iniziato, a Lodi. In questa provincia, a fine febbraio, i primi casi. “Da quando abbiamo preso la decisone di cinturare il lodigiano, è stata una grande sfida: non è mai avvenuto nella storia del dopoguerra ad oggi” ha dichiarato il premier. Per ... Leggi su thesocialpost LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA : Giuseppe Conte : “Il rischio di un contagio di ritorno è elevato”

